Palermo, vandali in azione in via Garzilli: distrutti i vetri delle auto

Vandali ancora in azione a Palermo. Sono stati spaccati i vetri dei finestrini di alcune vetture posteggiate, questa volta in pieno centro. Gli episodi sono accaduti in via Nicolò Garzilli e vicino al Molo Trapezoidale. Anche in questo caso, come successo qualche giorno fa, non c'è stato nessun furto ma soltanto le auto danneggiate, che sono state quattro in tutto. Sono state presentate delle denunce alla polizia, che sta indagando.

Qualche giorno fa altre cinque auto in sosta erano state danneggiate, con i finestrini rotti e altro in via Veneto, non distante da via Delle Magnolie dove lo scorso 3 febbraio sono stati distrutti i finestrini ad almeno dieci vetture. Quello che all'inizio era sembrato un caso isolato, dunque, sta diventando un grosso problema per tutti i residenti della zona, che si trovano costretti a dover fare i conti con danni più o meno serie alle loro vettura.