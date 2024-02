Palermo, un altro locale nel mirino degli spacca vetrine: colpito Pomo&Pomo di via Catania

Un grosso masso lanciato contro l'ingresso e la vetrina in frantumi. Nella folle notte dei vandali a Palermo, è stato preso di mira il quarto locale di fila. Si tratta di Pomo&Pomo che si trova in Catania, nei pressi di piazza Diodoro Siculo. Tra il 20 e il 21 gennaio già altre tre attività commerciali sono finite nel mirino degli spacca vetrine: Bolazzi, in piazzetta Bagnasco, uno dei luoghi simbolo della movida, e il Luna Bar, in piazza Sant'Oliva, chiuso da tempo.

Puro vandalismo, nulla sarebbe stato rubato. Così come al bar Dante, lungo l'omonima via, dove un uomo ha lanciato un lavandino contro la porta d’ingresso, andata distrutta. Nel locale di via Catania, di proprietà degli stessi titolari di Sikulo, chi è entrato in azione ha invece rovistato nella cassa, ma non ha trovato nulla. Si è quindi impossessato del salvadanaio che conteneva le mance dei dipendenti, fuggendo subito dopo.