La strage di Altavilla, «Vogliamo strapparti a Satana»: così i predicatori reclutavano nuovi adepti, l'audio integrale

«A noi quello che interessa è strappare più anime possibili a Satana perché siete nelle mani di Satana».

Questo un passaggio di nuovi messaggi vocali inediti della coppia complice della strage di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, trasmessi oggi a Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

Tra le piste degli inquirenti c’è l’ipotesi che l’unica occupazione e preoccupazione di questi due presunti carnefici era la ricerca ossessiva di seguaci. In questi audio si sentono le parole con cui Sabrina e Massimo volevano convincere una persona a unirsi a loro.

Durante la trasmissione anche la testimonianza di una persona che, scegliendo di restare anonima, racconta di essere stata una loro vittima.

«Io quando ci penso e rifletto su certe cose dico, mah, mi stavano facendo pure a me, poi, grazie a Dio, veramente il Signore mi ha aperto gli occhi - dice il testimone - Io mi ero fissato anche perché mi dicevano di bruciare le cose, mi stavano facendo esaurire. Chiedevo pure come posso bruciare le cose? Ci sono contenitori dove si possono bruciare le cose? Ma ti rendi conto? Io resto sempre scioccato. Ma con chi avevo a che fare?».

Ecco l'audio integrale mandato in onda.