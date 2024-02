La mattanza di Altavilla Milicia, arrivano le salme di Kevin ed Emanuel: ci sarà un momento di preghiera

«Domattina (lunedì 19 febbraio, ndr) le salme di Kevin ed Emanuel faranno rientro ad Altavilla. La camera ardente sarà allestita presso il plesso comunale Zucchetto e resterà aperta da mezzogiorno circa fino alle 20. Alle 18 il nostro parroco, don Salvo Priola, presiederà un momento di preghiera e di commiato». Così il sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga, annuncia le modalità con cui si svolgerà l’ultimo saluto ad Antonella Salamone e ai figli Kevin ed Emanuel, vittime della mattanza della villetta degli orrori.

Un momento di raccoglimento neutro ed istituzionale, così come ha voluto il parroco del paese Salvo Priola in rispetto di tutte le fedi religiose in gioco. Lo stesso Priola, ieri, ha aperto ad un possibile incontro con la diciassettenne ora nel carcere minorile di Caltanissetta con l’accusa di plurimo omicidio aggravato in concorso: «Non so cosa potrei dirle - spiega - sarà l’eventuale momento a dettare le giuste parole, ma di sicuro c’è una comunità. E Dio, in quanto padre, si prende cura dei suoi figli. È sempre con noi, anche e soprattutto nei momenti in cui la vita presenta un conto troppo salato da pagare». La famiglia della vittima è storicamente di fede evangelista, ma dopo il fattaccio le tante comunità hanno fatto sapere attraverso vari comunicati di non conoscere Giovanni Barreca, la moglie e i figli. E ora, non è rimasto nessuno per celebrare l’ultimo saluto al piccolo Emanuel, alla madre Antonella e Kevin. Così, il sindaco Pino Virga e don Priola, si sono incaricati di rendere comunque omaggio ai corpi delle vittime.