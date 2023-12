Vetro, plastica, carta e cartone: ecco dove finiscono i materiali della differenziata a Palermo

Dove finiscono i materiali gettati nelle campane di vetro, plastica, carta e cartone a Palermo? In molti si domandano in che modo avvenga lo smaltimento di rifiuti particolari, che rientrano anche nel sistema di "raccolta porta a porta". Questi rifiuti vengono conferiti nelle piattaforme autorizzate e nei consorzi di filiera che si occupano, appunto, di ricevere e di riconvertire i materiali per crearne di nuovi. In tal modo si prevengono e si contrastano gli sprechi e si favorisce il riuso.

Vetro, plastica, carta e cartone

La raccolta delle frazioni di plastica e metalli, vetro, carta e cartone vengono consegnate alle piattaforme Conai e determina ricavi in funzione della qualità dei materiali raccolti. I rifiuti biodegradabili, fino a poco tempo fa, erano conferiti nell’impianto Tmb (acronimo di trattamento meccanico biologico) di Bellolampo, dove era in funzione la linea per il trattamento della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost. Tale impianto è in ristrutturazione e, pertanto, come fa sapere la Rap, è stata individuata, tramite indagini di mercato e delibere, una piattaforma esterna. La frazione indifferenziata residua viene trattata e smaltita nella discarica di Bellolampo.

Le destinazioni

Gli imballaggi in carta e cartone, così come i semplici rifiuti degli stessi materiali, sono conferiti nell’impianto Sirein srl di via Buzzanca, a Palermo, e alla Palermo Recuperi dei fratelli Bologna di viale Regione Siciliana, entrambe piattaforme Comieco.

Gli imballaggi in materiali misti - plastica, acciaio e alluminio, provenienti sia da raccolta differenziata porta a porta che dai Centri comunali di raccolta, vanno all'impianto Ecorek in contrada Tonnarella a Termini Imerese, quelli provenienti dalla raccolta differenziata stradale alla Lcr srl in contrada Sant'Anna a Partinico. Entrambe sono piattaforme Corepla. I metalli (latte e lattine di acciaio e alluminio), separati mediante la selezione, ai Consorzi Cial e Ricrea.

Per quanto riguarda gli imballaggi identificati con il codice EER 150102 (assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose), avviene una raccolta selettiva degli imballaggi in Pep (mangiaplastica dei Ccr) all’impianto Ecorek di contrada Pistavecchia, sulla Statale 113, a Campofelice di Roccella.

Per gli imballaggi in metallo, si effettua una raccolta selettiva delle capsule in alluminio del caffè effettuata nei Centri comunali di raccolta mediante accordo col Consorzio Cial. Anche il vetro è destinato alla Palermo Recuperi, piattaforma Coreve.

Gli imballaggi in plastica biodegradabile e biocompostabile entrano nel circuito dell'organico/umido. Di recente la Rap si è convenzionata con il Consorzio Biorepack.

I rifiuti biodegradabili, verde, ramaglie e sfalci di potature, fino al 31 dicembre, vengono portati nella la piattaforma Rubbino srl di via Galileo Galilei a Carini e dal 1° gennaio 2024 alla Pizzo Vivai di via Pandolfini a Palermo, ciò in attesa che avvenga l’ammodernamento dell'impianto Tmb di Bellolampo.

Gli ingombranti misti legno/plastica e metalli trovano destinazione nell’impianto Rekogest srl in contrada Canne Masche a Termini Imerese, nell’impianto Rubbino e all'Ecorek, tutte piattaforme Rilegno.

Gli elettrodomestici, ossia frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, vengono conferiti nell’impianto Rekogest EKOGEST srl di Termini Imerese e alla Fg srl di Belpasso.

Vernici, barattoli e latte sporche o con residui vanno all’impianto Ecorecuperi srl in contrada Calderaro a Caltanissetta. Farmaci e medicinali scaduti sono destinati alla Pange.A srl in via Giuseppe Maria Abbate, a Carini. Oli vegetali esausti (di frittura) vanno all’impianto Ecologica Italiana srl con sede via Dominici a Carini. Oli minerali esausti all’impianto Vincenzo Pecorella Oli sas in contrada Ciancio a Marsala. Toner e cartucce per la stampa esauriti trovano destinazione alla Rekogest di Termini Imerese. Zinco da estumulazioni cimiteriali provenienti dai cimiteri Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù sono, anche questi, destinati alla Rekogest.