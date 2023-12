I centri di raccolta degli ingombranti a Palermo: luoghi, orari e quali rifiuti accolgono

Non soltanto raccolta differenziata dei rifiuti mediante il sistema “porta a porta”. In tutta la città di Palermo, infatti, gli utenti hanno la possibilità di conferire varie tipologie di rifiuti, tra cui anche quelli ingombranti - che non possono essere stoccati negli appositi contenitori stradali né devono essere abbandonati negli spazi pubblici -, nei centri comunali di raccolta, noti anche con l’acronimo Ccr, che sono in tutto 7. Ecco quali, dove sono situati e in quali orari sono aperti al pubblico:

Picciotti. In viale dei Picciotti (zona Sperone-Brancaccio): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 (escluso festivi), domenica dalle 7 alle 12.

Nicoletti. In via Rosario Nicoletti (zona Sferracavallo-Zen): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 (escluso festivi), domenica dalle 7 alle 12.

Pace. In piazza della Pace (Borgo Vecchio): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 (escluso festivi), martedì e giovedì dalle 7 alle 17 (escluso festivi).

Minutilla/La Malfa. In via Salvatore Minutilla (zona via Ugo La Malfa): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 (escluso festivi).

Oreto. In viale Regione Siciliana (rotonda Oreto): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 (escluso festivi).

Lennon. In piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 (escluso festivi), domenica dalle 7 alle 12.

Basile. In via Ernesto Basile (parcheggio Basile): dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 (festivi esclusi), mercoledì dalle 7 alle 17.

I centri di raccolta sono aree, sorvegliate e gestite dalla Rap, proprio per l’attività di raccolta dei rifiuti urbani per frazioni omogenee. Si tratta di un servizio a disposizione dei cittadini per incrementare la raccolta differenziata e soprattutto per disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti per strada.

Si tratta di spazi dove è possibile conferire i rifiuti, compresi appunto gli ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (fino a 10 ingombranti/pezzi alla volta), ormai fuori uso ma che non possono essere gettati nei tradizionali cassonetti: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, video, monitor, televisori, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, batterie e accumulatori, imballaggi misti (plastica e metalli), oli e grassi minerali esausti e commestibili, imballaggi in plastica, in vetro, rifiuti biodegradabili, farmaci e medicinali, carta e cartone, abbigliamento, legno, metalli, vetro. Basta recarsi in uno dei Ccr e lasciare gratuitamente i rifiuti negli spazi appositi.

Le varie tipologie di rifiuti per cui sono adibiti i Ccr

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) possono essere consegnate al punto vendita o ai centri comunali di raccolta.

Per gli indumenti e accessori di abbigliamento usati si possono utilizzare i contenitori autorizzati dal Comune di Palermo, con il logo Rap, distribuiti in strada o nei centri comunali di raccolta.

Per le pile scariche (da piccole apparecchiature elettroniche) i contenitori presenti nei rivenditori aderenti all’iniziativa (tabaccherie, negozi di articoli elettrici/elettronici eccetera) o nei centri comunali di raccolta.

Per i farmaci scaduti (senza scatola o confezione) gli appositi contenitori in corrispondenza delle farmacie aderenti all’iniziativa o nei centri comunali di raccolta.

Gli sfalci di potatura (ramaglie) devono essere consegnati ai centri comunali di raccolta o alla postazione mobile nel parcheggio Galatea di Mondello.

Toner e cartucce (utilizzati in ambito domestico), oli vegetali e minerali esausti devono essere smaltiti utilizzando i contenitori presenti nei centri comunali di raccolta. Ai centri di raccolta Minutilla-La Malfa, Nicoletti, Oreto e Pace, a tal proposito, è possibile portare i toner e le cartucce per stampa esauriti (fino a 4 pezzi per ogni conferimento) utilizzati in ambito domestico, le vernici o le latte/contenitori/imballaggi contenenti vernici, per essere quindi smaltiti e recuperati. Per la raccolta dell’olio vegetale esausto (residuo di fritture), ci si può recare in particolare ai centri di raccolta Nicoletti e Pace.

Altri particolari servizi sono attivi nel centro di raccolta Picciotti, dove si possono portare gli alberi di Natale sia naturali che artificiali da smaltire: i primi saranno conferiti come sfalci di potature all’interno del cassone scarrabile dell’organico, mentre gli alberi artificiali verranno destinati al cassone scarrabile di rifiuti ingombranti. Questo centro è adibito a ricevere anche altri materiali da smaltire quali miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, gli oli minerali che si utilizzano per i motori.

Come richiedere il ritiro gratuito a domicilio

Gli ingombranti possono essere consegnati ai centri comunali di raccolta oppure si può richiedere il ritiro gratuito a domicilio, chiamando il numero verde 800237713 (solo da telefonia fissa) o lo 0918486510 (anche da cellulare) o collegandosi a sito www.rapspa.it.