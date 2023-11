Palermo, ai poveri chiesti cinquanta euro per avere la spesa gratis

Qualcuno alla fine ha parlato, ha segnalato il caso al Giornale di Sicilia: ed è uno strano caso, quello dei poveri che devono pagare un «contributo» di cinquanta euro per avere il pacco con la spesa gratis. Una vicenda su cui ha indagato la cronista, che ha raccolto testimonianze sulle richieste avanzate ai bisognosi dai responsabili dell’associazione Le ali della libertà di Palermo. Il Banco Alimentare ha raccolto la nostra segnalazione, ha avviato una propria «istruttoria», inviando una lettera di contestazione con convocazione urgente dei responsabili del centro di via Bergamotto, a Tommaso Natale. Possibili la sospensione e la revoca della convenzione. Da noi interpellati, i coordinatori dell’associazione hanno prima negato e poi, di fronte alle domande di chiarimento, non hanno voluto dare alcuna spiegazione.

È una storia che nasce dal basso, dal bisogno di persone che non possono permettersi pasti regolari, che hanno un reddito inferiore a seimila euro all’anno. Persone che hanno il diritto di essere aiutate gratuitamente, così come previsto dal regolamento, e non dietro un «dazio» di 50 euro per ciascun richiedente. Qui va ovviamente fatta una necessaria, doverosa premessa: la generalità delle associazioni e degli enti affiliati aiutano tante famiglie bisognose in maniera del tutto gratuita e disinteressata. Ce ne sarebbe invece una che, alla presentazione dell'iscrizione e del modello Isee attestante lo stato di bisogno, chiederebbe il «contributo» (obbligatorio) di 50 euro a persona. Una prima «rata» di 20 euro subito, il resto anche divisibile in tre mesi, a 10 euro alla volta.

Il servizio completo di Anna Cane sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, nella foto la sede dell'associazione Le ali della libertà