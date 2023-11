Banco Alimentare, sabato prossimo la Giornata della colletta alimentare con i volontari: «La raccolta in Sicilia non si deve fermare»

Sarà un'occasione per presentare le attività e lo spirito che anima i volontari delle associazioni convenzionate con il Banco Alimentare, oltre che la possibilità di aiutare chi ha bisogno di assistenza. Sabato prossimo, 18 novembre, sarà la 27esima Giornata nazionale della colletta alimentare, l’iniziativa promossa da Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.

E alla luce del caso svelato dal Giornale di Sicilia (il pagamento di un contributo obbligatorio di 50 euro per ricevere il pacco spesa chiesto da un'associazione convenzionata a Palermo), il presidente del Banco Alimentare della Sicilia occidentale, Santo Giordano, ricorda che «accanto a realtà che lucrano sullo stato di bisogno delle persone che sono incommentabili, ci sono tante associazioni, spinte da spirito di sacrificio e grande umanità, che dedicano davvero la loro vita agli altri. La raccolta non si deve fermare».

In Sicilia saranno oltre 10.000 i volontari con la pettorina arancione che accoglieranno i clienti dei supermercati coinvolti. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 730 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare in Sicilia che in Sicilia sostengono oltre 280mila persone.

I prodotti di cui si ha più bisogno sono i seguenti: olio, verdure o legumi in scatola: polpa o passata di pomodoro; tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia. L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti della grande distribuzione organizzata che invitano tutti coloro che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà. L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità.

«La Colletta Alimentare è un gesto semplice - afferma Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia Odv di Catania - con il quale cerchiamo di rispondere a un bisogno offrendo un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Rispondere al bisogno materiale di chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, richiama il bisogno di significato di ciascuno di noi». Per partecipare come volontari alla #Colletta23 è possibile registrarsi al sito colletta23.bancoalimentare.it attraverso la sezione diventa volontario del sito www.colletta.bancoalimentare.it.

La foto è tratta dalla pagina Facebook del Banco Alimentare della Sicilia Odv, è una squadra distribuzione di kit per la Colletta: Salvo, Duilio, Claudia, Pietro, Lucia, Sebba, Chiara e i piccoli volontari speciali Giuseppe e Chiara, insieme in questo sabato per dare ai capo équipe tutto l'occorrente per la Giornata nazionale della colletta alimentare. Il Banco Alimentare ringrazia anche Elena ed Elisabetta, dietro le quinte.