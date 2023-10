Palermo, il furto in corso Tukory: un video mostra il ladro mentre si arrampica

«Vorrei dire al ladro che ha lasciato cappello e occhiali a casa mia poco fa mentre ero in casa - zona corso Tukory a Palermo - che quando vuole glieli restituisco. Vorrei dirgli anche che nei tre hard disk portatili WD Elements Portable 2TB USB 3.0 con custodia morbida nera WD (oltre il resto) c'è la storia della mia vita e che mi ha lasciata senza una sola foto dei miei tre figli di 4 e 2 anni.

Spero che abbia il coraggio e la sensibilità per permettermi di ritrovarli». Un appello su Facebook, quello lanciato dalla vittime del furto di qualche giorno fa in una casa di corso Tukory.

Lei era sotto la doccia, quando in casa sua, al secondo piano, è entrato quello che forse sarà un ladro acrobata, ma anche sbadato, visto che ha dimenticato occhiali e cappellino dentro l'abitazione. Il ladro è stato immortalato in un video mentre si arrampica lungo la parte esterna del palazzo. Il filmato è già all'attenzione delle forze dell'ordine, si tratta di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

La proprietaria dell'appartamento si è sfogata sui social, incentrando l'attenzione soprattutto sugli hard disk. «Dentro - scrive - c'è tutto quello che avevo: documenti di famiglia, file di lavoro, foto di compleanni, nascita, battesimi dei miei figli, matrimonio, viaggio di nozze, foto di genitori, nonni e di altre persone care che non ci sono più. Hard disk che non valgono più di 5-10 euro al mercato dell'usato ma per la mia famiglia hanno un valore inestimabile. Vi chiedo una mano per ritrovarli. Hanno rubato anche denaro in contante e due pc portatili grigi, un Dell 15", un MacBookPro13" con le rispettive custodie».

Ma ormai in tutta la zona di corso Tukory è allarme furti. C'è chi pochi giorni fa non ha ritrovato la propria Fiat Cinquecento parcheggiata la sera prima, c'è chi si è trovato a tu per tu con i rapinatori, tornando a casa. Nei giorni scorsi, oltre all'assalto nell'abitazione della signora, si è verificato anche il furto di cinquemila euro in contanti in un appartamento in via Vito D'Ondes Reggio, una strada vicina. Una famiglia che abita in via Marinuzzi ha subito invece due furti nel giro di ventiquattro ore. I carabinieri hanno arrestato due giovani, che si erano introdotti nell'appartamento rompendo il vetro di una finestra.