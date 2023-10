Palermo, entra in casa per rubare ma la proprietaria urla e lo fa arrestare

Sventato un furto in casa, in pieno centro, a Palermo. Un giovane si sarebbe arrampicato dall'esterno e sarebbe entrato in un appartamento, in via Selinunte, nei pressi di via Dante. La proprietaria di casa lo ha visto già all'interno e ha cominciato a gridare, cercando anche di picchiarlo con un attrezzo della cucina. Il giovane ha anche rischiato il linciaggio dei vicini, richiamati dalle urla. L'arrivo dei carabinieri ha riportato la calma. Il giovane è stato arrestato.

Un episodio che arriva pochi giorni in furto in casa in corso Tukory. In questo caso il ladro è riuscito a farla franca, approfittando del fatto che la proprietaria fosse sotto la doccia. La stessa ha poi lanciato un appello per riavere il materiale rubato, in particolare gli hard-disk con i ricordi di una vita.