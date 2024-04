A Palermo un progetto per i bimbi e adolescenti che hanno sconfitto il cancro: l'iniziativa dell'Aslti

Oltre 70 bambini e adolescenti coinvolti, 101 famiglie assistite con il servizio di trasporto navetta gratuita e 63 famiglie ospitate nella case alloggio, laboratori, campus e attività sportive. Sono alcuni dei numeri e delle iniziative del progetto Ricomicio da me, promosso da Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori dell’infanzia, finanziato dal Ministero delle Politiche sociali. Rivolto ai pazienti guariti dal cancro e alle loro famiglie, dopo un anno e mezzo, si è concluso per evolversi in un’altra fase: Dalla cura al prendersi cura, il nuovo ciclo con l’obiettivo del reinserimento sociale di bambini e adolescenti che hanno superato la fase drammatica della lotta al cancro.

Uno dei punti di forza del progetto è stata la creazione della squadra di calcio, Sporting Warriors, composta da ex pazienti tra i 14 e i 18 anni: un legame vincente cementato da mesi di allenamenti e esperienze comuni. La squadra, seguita dagli allenatori Uefa B, Giuseppe Furfari e Daniele Cacciato, ha vinto tornei nazionali e regionali, ha partecipato a campus dedicati alla costruzione del gruppo sportivo e sociale, sono nate relazioni significative dentro e fuori dal campo. Altri giovani guariti, invece, hanno seguito corsi di canottaggio con uscite in mare tre volte a settimana, guidati dagli istruttori del Club Canottieri Roggero di Lauria, alcuni di loro hanno partecipato a gare e eventi sportivi.