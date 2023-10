Palermo, il ladro si arrampica al secondo piano e svaligia la casa mentre la proprietaria è sotto la doccia

Due furti in casa a Palermo. Uno in corso Tukory, dove un giovane si è arrampicato al secondo piano mentre la proprietaria era sotto la doccia, portando via un computer, denaro contante e tre hard disk portatili. L'altro in via Vito d’Ondes Reggio, dove il ladro ha rubato gioielli per un valore di cinquemila euro. Indagano polizia e carabinieri.