Stabile la bimba caduta dal balcone a Palermo, la mamma: «La mia piccola non molla»

Sono stabili le condizioni della bambina di quattro anni che il 28 luglio è caduta da un balcone in corso dei Mille. La piccola è ancora ricoverata in Rianimazione, è in coma farmacologico e gli esami strumentali danno dei lievissimi segnali di miglioramento. Per i medici del Di Cristina è però ancora presto per sbilanciarsi su come evolverà la situazione e bisognerà ancora attendere, soprattutto sul fonte dei possibili danni cerebrali. La bimba è precipitata da un balcone al primo piano per circa cinque metri e da quel giorno tutto il quartiere di Roccella, in cui tanti conoscono la mamma e le sorelline, è in apprensione.

I familiari aggiornano tutti sui social, invitando a pregare per la bimba. La madre Evelin, che da circa un anno è tornata a Palermo dalla Germania, abita in città con i genitori nell’abitazione di corso dei Mille. «La mia bambina non molla e nonostante la sedazione riesce ad avere qualche movimento - scrive facendo tirare un piccolo sospiro di sollievo a chi le chiede notizie -. Preghiamo ancora, che Dio ci sta ascoltando. La nostra principessa di ghiaccio vuole vivere e ce la sta mettendo tutta, è la nostra guerriera».

E nella parrocchia Maria Santissima delle Grazie, che si trova a poci metri dall'appartamento in cui è avvenuto l'incidente, tutti vogliono riabbracciarla: «La nostra piccola è ancora in pericolo, ma sta lottando, va alla grande e ci fa ben sperare. La Madonna delle Grazie la custodisca e la riporti presto tra noi».