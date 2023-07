Bellolampo, un nuovo focolaio d'incendio nella notte: sulla discarica arriva il canadair

Un nuovo focolaio d'incendio tiene in allarme gli operai della Rap alla discarica di Bellolampo. Il fuoco ha raggiunto i rifiuti della quarta vasca. A preoccupare i tecnici è soprattutto il biogas che alimenta le fiamme. Ieri è anche caduto un albero lungo la strada. La Rap, l'azienda che a Palermo gestisce il ciclo dei rifiuti, sconta anche un altro problema. Gli uffici di piazzetta Cairoli sono senza luce: si tratta di uno dei tanti blackout in città. Gli operai dell'azienda per tutta la notte hanno vigilato alla discarica per evitare che il fuoco prendesse il sopravvento. In mattina è arrivato un Canadair. La Rap ha lavorato anche per coprire i turni di raccolta ed evitare l'accumularsi di immondizia in città.

Il video è di stanotte