Palermo, incubo a Borgo Nuovo: nubi di fumo e case a fuoco

Palermo continua a bruciare. Oltre ottanta gli interventi dei vigili del fuoco nel territorio palermitano: dopo Mondello e Sferracavallo ad essere state interessate dalle fiamme, oltre le zone della provincia tra Terrasini e Cinisi, anche il quartiere di Borgo Nuovo, dove il fumo ha ormai interessato l’intera circoscrizione. I residenti della zona si sono difesi da soli per l’intera giornata con tubi e pompe. «Abbiamo provato a chiamare i vigili e a segnalare i problemi ma non siamo riusciti a metterci in contatto», ha raccontato il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello. I pompieri sono arrivati nel tardo pomeriggio per provare a spegnere l’incendio divampato in una villetta in via Spadafora: «Intorno a mezzogiorno abbiamo visto molto fumo e siamo andati via - racconta Anna Di Pietra -. Qualche ora dopo una mia amica mi ha inviato la foto della casa della mia vicina in fiamme. Ci siamo subito precipitati di nuovo qui e aspettiamo novità dai vigili del fuoco. Fortunatament però casa nostra non dovrebbe essere stata colpita. La villa che ha preso fuoco, invece, è irrecuperabile».

Nel frattempo la città subisce un ulteriore ferita, che ha lasciato di stucco tutti: intorno alle 14 le fiamme di monte Grifone hanno raggiunto la chiesa del cimitero di Santa Maria del Gesù, struttura del 1200 che conservare le spoglie di San Benedetto il Moro, fortunatamente tratte in salvo. Sul posto monsignor Corrado Lorefice, che ha parlato e rassicurato i fedeli e i devoti disperati. Con lui l’assessore alla Protezione civile Antonella Tirrito, amareggiata per le conseguenze degli incendi: «Abbiamo lavorato incessantemente tutta la notte, la situazione adesso sembra gestibile nonostante alcuni focolai ancora presenti a Mondello - dice - purtroppo intorno alle 14 ha preso fuoco il tetto della chiesa, sono molto addolorata. È andata completamente in fiamme».

In meno di 24 sono stati più di 80 gli interventi effettuati dei vigili del fuoco sull'intero territorio della provincia. Le fiamme hanno interessato l'area tra Cinisi e Terrasini, sia nella parte alta della montagna che in zone più basse dove erano presenti molte abitazioni. Sempre in atto l'incendio nella discarica di Bellolampo: dai vigili fanno sapere che per far fronte a questa situazione si è reso necessario integrare il personale in servizio e già dalla giornata di eri sono presenti nella provincia squadre provenienti da altri comandi (Catania, Agrigento, Caltanisetta); sono attualmente impegnate sul territorio circa 150 unità. A supporto delle operazioni di spegnimento sono intervenuti anche dei mezzi aerei che attualmente stanno operando su Bellolampo e su Gratteri. Un elicottero sta invece operando su Geraci e Gangi.