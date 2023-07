A Palermo brucia una bara durante una veglia funebre in casa

Le fiamme partite dai monti e arrivate ieri fino alle abitazioni, nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, hanno avvolto una casa dove era in corso una veglia funebre. I parenti sono fuggiti abbandonando la bara, che è bruciata. È successo in largo delle Petralie. Ieri i residenti, memori di quanto accaduto in passato, avevano invocato l’intervento dei soccorsi mentre le fiamme, spinte dal vento, raggiungevano l’abitato. In quel momento tutte le squadre antincendio erano impegnati in altri fronti.

I primi ad arrivare sono stati gli agenti di polizia che in qualche modo hanno fronteggiato le fiamme e fatto evacuare le persone dalle abitazioni. Numerose sono state le case danneggiate e le auto andate in fumo nel quartiere periferico di Palermo.