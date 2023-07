Palermo, il vento allontana le fiamme dalla vasche della discarica di Bellolampo

Il vento gira a favore della discarica di Bellolampo, spingendo all'esterno le fiamme che da ieri minacciano le vasche. Sulla montagna che ospita l'impianto di smaltimento dei rifiuti sta per arrivare finalmente un canadair, che fino ad ora non è stato disponibile. Intervento fondamentale per raffreddare la zona e impedire che la situazione diventi incontrollabile.

Non è stato interrotto lo smaltimento dei rifiuti nella discarica. Gli autocompattatori in fila hanno continuato a scaricare la spazzatura nonostante l’incendio. Gli operai da ieri pomeriggio hanno continuato a gettare quintali di terra per spegnere i focolai e arginare le fiamme che hanno minacciato l’impianto. .

«Stiamo gestendo una situazione critica sperando che nelle prossime ore grazie ai mezzi aerei la situazione possa tornare alla normalità - spiega la Rap - Grazie ai nostri operai abbiamo fronteggiato un’emergenza che poteva creare problemi nella raccolta».