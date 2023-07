L'inferno di Cinisi, trovati due corpi carbonizzati. Salgono a tre le vittime dei roghi

Due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi non distante dall’aeroporto. I cadaveri non sono stati identificati. Sono vittime dell’incendio che da ore divora la zona. Il ritrovamento in Fondo Orsa all’interno di un’abitazione in condizioni molto precarie andata in fiamme. I due avrebbero all’incirca 77 e 75 anni.

Salgono così a tre le vittime. Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta in mattinata perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso.

Nella foto l'incendio che ha colpito la zona dell'aeroporto