Nesta scuote la Reggiana dopo i tre ko di fila: «Contro il Palermo ricompattiamoci e reagiamo»

«L’umore non è buono perché una sconfitta del genere ha fatto male a tutti. La settimana è stata lunga perché abbiamo ripreso un giorno prima rispetto al dovuto per ritrovarci e ricreare entusiasmo e lo spirito giusto. I ragazzi piano piano stanno ritrovando l’autostima perché giocare senza è dura. Chi gioca sbaglia, la differenza la fa la reazione all’errore: la squadra si deve ricompattare e reagire al problema». Così il tecnico della Reggiana, Alessandro Nesta, in vista della sfida di domani (sabato 27 aprile, stadio Barbera, ore 16.15, arbitra Daniele Perenzoni) contro il Palermo.

I granata sono reduci da tre ko di fila, l’ultimo in casa per 4-0 contro il Cosenza: «Se mi preoccupa l’ambiente che troveremo al Barbera? No - ha sottolineato Nesta in conferenza stampa -. A Bari abbiamo giocato in un clima da Serie A poi siamo già stati in altri stadi importanti. Pensiamo solamente all’avversario che è una squadra forte e in salute ma allo stesso tempo dobbiamo restare concentrati su noi stessi e ricreare quel fuoco che ci manca. Bisogna ritrovare l’entusiasmo e il coraggio di giocare».