Palermo, due semafori spenti in via Roma e più autobus contro i disagi per i lavori alla Cala

Il Comune scrive la nuova ricetta per ammortizzare disagi e malcontento diffuso tra gli automobilisti che da giorni attraversano il calvario della viabilità lato mare. I lavori al sottopasso di via Crispi hanno mandato in tilt il traffico ed i nervi dei cittadini, costretti a incolonnamenti e ore al volante per fare pochi metri.

Dopo la parziale sospensione della Ztl in via Roma, arrivano altri interventi dell’amministrazione che ieri ha riunito attorno al tavolo di «crisi» il sindaco Lagalla, gli assessori Carta e Orlando, l’Amat e la polizia municipale.

Cosa cambia? Già nelle prossime ore lungo via Roma, all’altezza di corso Vittorio Emanuele e via Emerico Amari, la funzionalità dei semafori verrà modificata, passando dal ciclo fisso al lampeggiante, in modo da rendere più scorrevole la circolazione lungo via Roma, in particolare dalla stazione centrale a via Cavour, ovvero la direzione dove è stata sospesa la Ztl. Il semaforo di via Cavour è stato modificato per agevolare il flusso delle auto su via Roma. Il servizio di pattugliamento dei vigili urbani verrà anticipato alle. 6.30. Incrementate le linee degli autobus nell’area interessata dai lavori per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e con l’Autorità portuale su eventuali modifiche alle procedure degli imbarchi al porto durante il periodo dei lavori sul sottopasso. Non sarà possibile, invece, rinviare al periodo estivo la nuova fase dei lavori: c’è il pericolo di crolli.

