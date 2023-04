Palermo, Ztl parzialmente sospesa in via Roma dopo il caos per i lavori in via Crispi

Oggi, dopo il monitoraggio della situazione del traffico lungo la bretella laterale di via Crispi lato mare, a seguito della chiusura del sottopasso nella medesima direzione per i lavori di messa in sicurezza, nonostante l’attività di regolazione del traffico della Polizia Municipale, si è rilevata un’alta congestione veicolare. Lo dice il Comune di Palermo.

Pertanto, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione dei mezzi, il servizio Mobilità urbana e Trasporto pubblico di massa, di concerto con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, ha emanato un’ordinanza di mitigazione degli impatti negativi per la circolazione per alleviare il disagio dei cittadini. In particolare, a partire da domani, 13 aprile, e fino alla fine dei lavori del sottopasso, verrà sospesa la Ztl diurna esclusivamente lungo la via Roma e unicamente nella direzione stazione-via Cavour.

“La necessità dei lavori di messa in sicurezza del sottopasso è imprescindibile - afferma il sindaco Lagalla - e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando ha predisposto il nuovo avvio dei lavori per la carreggiata lato mare, garantendo che avranno una durata contingentata per ridurre al minimo i disagi all’utenza. L’amministrazione non si è limitata solo a dare il via libera ai lavori, ma anche a trovare le soluzioni alternative per chi deve spostarsi con i mezzi. Per ridurre ulteriormente l’impatto della chiusura del sottopasso, faccio appello ai cittadini, che capiranno l’esigenza di un’opera attesa da tempo, a un utilizzo maggiore del trasporto pubblico e della micro-mobilità». “In una visione del buon governo della mobilità, che guarda sempre a tutti gli effetti e impatti delle decisioni - spiega l’assessore Carta - è stata messa tempestivamente in campo la sospensione parziale della ZTL di via Roma come misura di mitigazione, la quale sarà costantemente monitorata per migliorarne gli effetti».

