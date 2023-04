Palermo, riaccesi i semafori in via Roma: "Troppi rischi per i pedoni"

Ripristinati i semafori in via Roma, a Palermo. Dopo che l’amministrazione aver impostato la modalità lampeggiante, i residenti avevano espresso le loro perplessità sulla sicurezza pedonale: da tempo, infatti, gli abitanti della zona avevano lamentato i tanti incidenti e pericoli vissuti negli ultimi mesi, soprattutto da chi cammina a piedi.

Con l’introduzione del semaforo lampeggiante, la paura era aumentata a causa della velocità dei mezzi e le richieste all’Amministrazione di ripristinare i colori rosso e verde erano arrivate da più parti: "La nuova ordinanza del comune che mira a fare defluire gli ingorghi anche a costo di spegnere i semafori - dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione - metteva a rischio gli attraversamenti pedonali, la via Roma da tempo è una strada pericolosa e per questo la delibera della prima circoscrizione chiedeva dei divisori di corsia, proprio per evitare l'invasione della corsia opposta manovra che ha registrato diversi incidenti a carico dei pedoni e non solo. Un plauso all'assessore alla mobilità per aver disposto con la massima urgenza la riaccensione dei semafori".

"In questi primi giorni di applicazione dei provvedimenti di mitigazione del disagio al traffico per la chiusura di via Crispi abbiamo monitorato con la Polizia Municipale e gli uffici del traffico sia l’andamento del traffico lungo via Roma che le conseguenze sulla sicurezza stradale, soprattutto per i pedoni - ha detto l’assessore alla Mobilità, Maurizio Carta - Abbiamo verificato, quindi, anche a seguito di segnalazioni, che l’Intersezione con via Vittorio Emanuele produceva disagio e potenziale pericolo per le persone che volevano attraversare, anche per le diverse velocità dei due sensi di marcia. Pertanto, oggi è stata ripristinata la regolazione e semaforica e lunedì si interverrà sui tempi per agevolare il flusso veicolare e per garantire la sicurezza dei pedoni. La mobilità è sempre un delicato equilibrio di interessi che devono essere tutti considerati e tempestivamente esauditi. Anche per questo con Sispi stiamo accelerando la gestione intelligente della mobilità per poterla rendere sempre più reattiva e flessibile a seconda delle esigenze in tempo reale".

