Palermo, incidente all'Albergheria: motociclista in condizioni disperate, si valuta la morte cerebrale

Si aspetta che venga dichiarata la morte cerebrale, ma a quanto sembra non c'è più niente da fare per Martino Terranova, il giovane di 22 anni che la sera del 15 febbraio ha avuto un grave incidente in via Luigi Cadorna, nel quartiere Albergheria di Palermo. Nella notte il motociclista si è aggravato, si attende il referto finale dei medici che arriverà intorno alle 15 di oggi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22. Il 22enne era a bordo della sua moto da cross Husqvarna e si è scontrato con una Smart guidata da un 37enne.

Martino era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civico dove era stato predisposto il ricovero immediato in rianimazione. Ma le condizioni del ragazzo, all'arrivo in ospedale, erano molto gravi e le speranze di tenerlo in vita erano molto flebili.

© Riproduzione riservata