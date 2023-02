Palermo, gli amici ricordano Martino Terranova: "La vita è ingiusta, fai buon viaggio"

Ci hanno sperato fino all'ultimo minuto, credendo in un miracolo, gli amici di Martino Terranova, il ragazzo morto ieri dopo un tragico incidente all'Albergheria, a Palermo, ma non c'è stato nulla da fare. Il ventiduenne ha perso la sua battaglia, dopo aver lottato per tre giorni nel reparto di seconda rianimazione dell'ospedale Civico: troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto tra la sua moto e una Smart. Le indagini sono in corso, ma ormai poco importa.

Un quartiere che si è fermato, con tutti gli eventi di carnevale annullati in segno di lutto, per ricordare il ragazzo scomparso. "Cugino mio la vita è stata ingiusta con te. Il destino a deciso di portici via dai nosti sguardi ma batterai nei nostri cuori per sempre. Clascerai un vuoto incolmabile dentro a ognuno di noi. Ti voglio ricordare così, sorridente, pazzo e pieno di gioia per la vita fai in buon viaggio Martino", scrive il cugino Salvatore Mazzarella su Facebook.

"Sono stato tanto a sperare e pregare a Dio che tu ti potessi salvare, ma purtroppo ho appreso questa notizia che non avrei mai voluto sentire. Ti ho visto crescere per le vie della via Castro, tu così bello solare e sorridente. E lasci tanto dolore agli amici parenti ,ma soprattutto alla tua mamma e al tuo papà che tanto ti amavano e ti ameranno per sempre", scrive un altro amico.

"Martino, anche lui, un altro ragazzo del nostro quartiere è volato troppo presto alla casa del Padre. Vorremmo dire tante cose, l'unica cosa che ci viene in mente: Cari ragazzi, la vita è un dono prezioso e va preservata e custodita. Basta un attimo e la vita viene meno. Custodiamoci, stiamo attenti, tuteliamoci. Possa il Signore consolare i familiari, possa la madre addolorata stare vicino alla mamma e al papà", scrive sul proprio profilo social la Chiesa dei Fornai, punto di riferimento in tutto il quartiere.

