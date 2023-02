Palermo, grave incidente nel quartiere Albergheria: 22enne in prognosi riservata

Grave incidente ieri sera a Palermo nel quartiere dell'Albergheria. Una moto di grossa cilindrata si è scontrata intorno alle 22 con una Smart in via Luigi Cadorna. Il motociclista, un 22 enne, dopo aver urtato contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura, è stato sbalzato dalla sella della sua Husqvarna e ha riportato i danni più gravi. Un'ambulanza del 118 lo ha condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civico dove si trova tuttora ricoverato e versa in gravi condizioni. La prognosi è al momento riservata.

L'infortunistica stradale ha lavorato fino a tarda notte per ricostruire la dinamica dell'incidente. Saranno anche visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per accertare le responsabilità dei coinvolti.

© Riproduzione riservata