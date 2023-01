Bimba travolta a Termini, oggi i funerali: la donna alla guida indagata per omicidio colposo

Si svolgeranno oggi alle 15.30 alla chiesa madre di Termini Imerese i funerali di Patrizia Rio, 4 anni, travolta e uccisa ieri da un'auto in contrada Chiarera mentre usciva da un cancello. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso.

Ad investire la bimba è stata una donna di 51 anni alla guida di una Fiat 600 che percorreva via Alessandro Manzoni, a Termini Imerese, che adesso è indagata per omicidio colposo. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe trovata davanti la bambina, appena uscita da un cancello, ma altre testimonianze riferiscono che la piccola fosse tenuta per mano da un parente. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la sfortunata vittima avrebbe fatto un volo di diversi metri. Le indagini e i periti dovranno verificare se la piccola sia uscita di corsa dal cancello o come raccontano i parenti si trovava nei pressi del cancello per mano a uno zio ed è stata trascinata per 20 metri dall’auto in corsa. La dinamica verrà ricostruita dalle indagini coordinata dalla procura di Termini Imerese.

Ieri i parenti arrivati in massa al pronto soccorso hanno distrutto alcuni vetri e una paratia dell’aria calda. E’ stato necessario l'arrivo degli agenti antisommossa per riportare la calma.

Le responsabilità saranno accertate dagli agenti della polizia municipale e della polizia. La piccola è stata soccorsa dai parenti e portata in ospedale al Cimino proprio con la Fiat 600 con la quale è stata investita.

La donna, dopo essere stata ascoltata dalla polizia municipale, è stata condotta in ospedale a Cefalù per essere sottoposta ad accertamenti scientifici volti a valutare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’impatto. Un’attività di indagine andata avanti sino a sera della quale è stata informata la magistratura. Bisognerà accertare innanzitutto se la piccola sia sfuggita al controllo dei genitori dirigendosi verso la strada e se il cancello della casa fosse assicurato per bene. Dettagli non secondari.

© Riproduzione riservata