Palermo, dalle imprese un’alternativa alla strada: borse di studio per due ragazzi di Borgo Nuovo

Due borse di studio per studenti meritevoli che non possono proseguire il percorso scolastico. «Un modo per dare un’occasione - si legge in una nota - a chi avrebbe come uniche alternative la ricerca di un lavoro già in tenera età o, peggio, la strada e il rischio di finire tra le braccia della criminalità». Grazie alla donazione e all’impegno di Euromanager Sanità e di Italtekno srl, due studenti delle scuole superiori saranno accompagnati lungo tutto il percorso scolastico con borse di studio (da 2.500 euro ciascuna) che saranno utilizzate per pagare libri e materiale didattico. L’idea è di padre Antonio Garau, parroco di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, che individuerà allievi meritevoli ai quali sarà affiancato anche un tutor, per seguire anno dopo anno il rendimento e per segnalare, al termine del percorso scolastico, i profili a una vasta platea di aziende. «Non chiediamo semplici donazioni – dice il parroco di San Paolo Apostolo – ma un’opportunità e un futuro migliore per ragazzi meritevoli e in condizioni di povertà. Chi offre supporto economico si impegna infatti a seguire il rendimento degli studenti, a confrontarsi con le famiglie e alla fine del ciclo di studi ad aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Anche così si sottrae manovalanza alla criminalità».