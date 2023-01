Travolta dall'auto fuori dal cancello, bimba di 4 anni muore a Termini Imerese

Una bambina di 4 anni, P.R. le iniziali, è morta investita da un’auto a Termini Imerese in contrada Chiarera. Secondo quanto ricostruito, è stata travolta mentre usciva da un cancello. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso. Indagano i carabinieri. Momento di tensione al pronto soccorso, dove si sono viste scene di disperazione da parte dei parenti della piccola.

Il sindaco Maria Terranova ha fatto sapere di avere annullato le iniziative musicali in programma per stasera in piazza Duomo. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. "Abbracciamo, con amore, la famiglia", scrive il sindaco su Facebook.

Notizia in aggiornamento

