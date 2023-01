Termini saluta la piccola Patrizia: al funerale fuochi d'artificio, palloncini e colombe bianche

Fuochi d'artificio, palloncini in cielo e un volo di colombe bianche. Così è stata salutata dalla famiglia e da tutta la cittadinanza di Termini Imerese, la piccola Patrizia Rio, 4 anni, travolta e uccisa ieri da un'auto in contrada Chiarera, mentre usciva da un cancello.

Ad investire la bimba è stata una donna di 51 anni alla guida di una Fiat 600 che percorreva via Alessandro Manzoni, a Termini Imerese, che adesso è indagata per omicidio colposo.

Questo pomeriggio, il funerale. La bara è stata prima portata a Termini bassa, in piazza Marina, dove la piccola Patrizia era solita giocare ogni giorno. Proprio in piazza è avvenuto il primo volo di palloncini bianchi verso il cielo. Poi, il carro funebre è tornato con la piccola bara bianca, verso Termini alta, per i funerali che sono stati officiati nella Chiesa Madre. Tra lo strazio di genitori, parenti e amici, la bimba è stata salutata per l’ultima volta con palloncini e colombe bianche verso il cielo e con dei palloncini rosa che riportavano il nome della piccola.

Dopo un lungo applauso, al termine della messa, il feretro è stato portato al cimitero di Termini, dove la piccola è stata seppellita al fianco della nonna, che portava il suo stesso nome.

