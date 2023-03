Covid, l’Asp di Palermo riorganizza i drive per vaccini e tamponi: cosa cambia

L’Asp di Palermo riorganizza l’attività di drive In e centri di vaccinazione anti-Covid. La decisione è stata assunta sulla base, sia dell’andamento epidemiologico, sia sulla base della drastica contrazione di richieste registrate lo scorso mese. A fronte di 11.868 tamponi somministrati a gennaio nei drive in dell’Asp di Palermo, a febbraio, invece, i tamponi effettuati sono stati soltanto 1.014, mentre le vaccinazioni somministrate nelle strutture aziendali sono state 3.445 a gennaio e 853 a febbraio. Nella nuova organizzazione, i tamponi in modalità drive in vengono adesso effettuati al pta Casa del Sole ogni giorno (esclusi sabato e domenica) dalle 12 alle 18, mentre le vaccinazioni vengono somministrate ogni giorno (escluso sabato e domenica) dalle 8 alle 14 a Villa delle Ginestre.

In provincia, nei centri vaccinali di Misilmeri, Bagheria, Termini Imerese, Cefalù, Petralia Sottana, Carini/Cinisi, Partinico e Corleone, le dosi anticovid vengono somministrate 2 giorni al mese (il primo e il terzo lunedì) dalle ore 8 alle 14. Le vaccinazioni domiciliari vengono garantite senza alcuna modifica del servizio.

