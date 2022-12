Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, un uomo resta incastrato nell'auto

Incidente intorno alle 6 del mattino oggi in viale Regione Siciliana, a Palermo. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere l’uomo in salvo.

Sono due le macchine rimaste coinvolte. Una si è capovolta e un’altra ha fatto testa coda finendo girata nel senso opposto di marcia.

L’incidente è avvenuto all’altezza del negozio Mediaworld. Sono in corso gli accertamenti dell’Infortunista della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del 118. L’uomo non sembra in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Civico.

Viale Regione Siciliana si conferma una delle strade più pericolose di Palermo. Il 4 dicembre scorso, un uomo di 45 anni era rimasto ferito dopo uno schianto nella circonvallazione alle prime luci dell’alba all'altezza della rotonda di viale Lazio, in direzione Catania. Il conducente era stato trasportato a Villa Sofia in codice rosso.

E qualche giorno prima, nella carreggiata centrale, direzione Trapani, un altro automobilista aveva perso il controllo dell'auto sotto al ponte di via Belgio, sfondato il guardrail finendo nello spartitraffico.

© Riproduzione riservata