Due incidenti a Palermo, un 24enne finisce con l'auto contro il guard rail: è grave

Due incidenti questa mattina a Palermo: uno sulla A29, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Leroy Merlin e un altro in viale Regione Siciliana all'altezza dell'ex Grande Migliore. Un 24enne, intorno alle 6, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guard rail. Ad allertare i soccorsi sono stati altri automobilisti in transito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l'Anas per i rilievi del caso. L’automobilista è stato soccorso e portato in codice rosso a Villa Sofia, preso il Trauma Center: è in prognosi riservata.

L'altro incidente si è verificato in mattinata, nella carreggiata centrale di viale Regione Siciliana e si è trattato di un tamponamento tra due auto. Nessun ferito grave. Il traffico ha subito rallentamenti e sul posto sono giunti i vigili urbani e un'ambulanza.

Si allunga l'elenco degli incidenti che sono avvenuti in viale Regione Siciliana. Esattamente un mese fa è morto un 37enne, Salvatore Arcuri, in uno scontro avvenuto subito dopo la rotonda di via Oreto a Palermo, in direzione Trapani. L’uomo viaggiava su un furgone frigo, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sul lato destro del guard-rail.

La scorsa settimana, all'alba in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale, direzione Trapani: un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto sotto al ponte di via Belgio ha sfondato il guardrail finendo nello spartitraffico. Fortunatamente l'auto non ha sfondato l'altro guardrail finendo nella corsia opposta.

Il 10 novembre, sulla bretella dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Tommaso Natale, una donna al volante dell'auto, una Mercedes classe A, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un traliccio, che è caduto ed è finito sulla carreggiata. Nessuno è rimasto gravemente ferito.

E il 20 novembre: dopo un tamponamento a catena che di mattina aveva coinvolto 4 autovetture, nel tardo pomeriggio si è verificato un altro scontro tra un'auto e una moto di grossa cilindrata. Questo secondo incidente è avvenuto all'altezza di MediaWorld, in direzione Messina: ferito il motociclista.

