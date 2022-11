Palermo, incidente in viale Regione: auto finisce nello spartitraffico sotto il ponte di via Belgio

Incidente all'alba in viale Regione Siciliana, a Palermo, nella carreggiata centrale, direzione Trapani: un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto sotto al ponte di via Belgio ha sfondato il guardrail finendo nello spartitraffico. Fortunatamente l'auto non ha sfondato l'altro guardrail finendo nella corsia opposta.

Alla guida dell'auto un uomo che è stato soccorso e fortunatamente ha soltanto lievi ferite. Il traffico, inevitabilmente, è andato in tilt. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente e per gestire la viabilità.

L'incidente ha ricordato quello in cui morirono lo scorso 3 maggio Chiara Ziami e Alessia Bommarito. In quell'occasione l'auto con a bordo le due ragazze prima finì nello spartitraffico dove non c'era guard rail e poi sulla carreggiata opposta, colpì un minicaravan e si ribaltò.

