Palermo, aquaplaning sotto il ponte di via Belgio: due feriti in un incidente

Un'auto in cui viaggiavano due persone è uscita fuori strada stamattina sotto il ponte di via Belgio a Palermo, direzione Trapani. Si tratta dell'ennesimo incidente in quel tratto di strada che diventa particolarmente pericoloso quando piove. La donna che era al volante di una Opel Mokka ha perso il controllo del suo mezzo, probabilmente dopo essere passata sopra ad una pozzanghera. L'autovettura ha sbandato e si è scontrata contro un guardrail. All'interno dell'abitacolo si sono aperti gli airbag che hanno attutito il colpo alla conducente e al passeggero, quest'ultimo ancora non ben identificato.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno condotto i due feriti al pronto soccorso di Villa Sofia. Non si conoscono al momento le loro condizioni, ma all'interno dell'autovettura c'erano tracce di sangue, segno che l'impatto è stato piuttosto violento. Ad intervenire anche l'infortunistica dei vigili urbani che sta effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente e la ditta Interventa che alle prime luci dell'alba ha messo in sicurezza il sottopasso.

