Piana degli Albanesi, scontro tra un camion e un'auto: interrotta la Provinciale per Palermo

Un grave incidente si è verificato intorno alle 13 nella strada provinciale che da Piana porta a Palermo, nei pressi della variante del comune di Altofonte. Un camion si è scontrato con una Opel che procedeva in direzione opposta. La vettura era guidata da una donna di circa 65 anni che è stata portata in ospedale per verificare le sue condizioni che non sembrano essere gravi.

Sul posto i carabinieri e i vigili urbani di Altofonte che hanno interrotto la strada e stanno effettuando i rilievi. È il sindaco stesso di Piana degli Albanesi, Rosario Petta a comunicare sul suo profilo facebook l'interruzione della provinciale.

«Si avvisa che la strada Piana - Palermo nei pressi della variante del comune di Altofonte (zona Tusa arredi) - scrive il primo cittadino - è momentaneamente bloccata causa incidente. Per chi deve raggiungere Palermo da Piana, oppure da Palermo Piana deve percorrere lo Scorrimento veloce Palermo Sciacca oppure la vecchia strada per Altofonte».

Un altro incidente, di minore entità, si è verificato ieri nello stesso tratta di strada.

