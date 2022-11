Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, muore un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni, Salvatore Arcuni, è morto pochi minuti fa in un incidente stradale, in viale Regione Siciliana, subito dopo la rotonda di via Oreto a Palermo, in direzione Trapani.

L’uomo, che viaggiava su un furgone frigo, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sul lato destro del guard-rail. Indagini sono in corso. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. L'uomo, che stava trasportando del pesce, lascia due bambini. Dai soccorsi, è stato trovato con la testa fuori dal finestrino. Inutili i tentativi di rianimarlo. La strada è stata chiusa al traffico.

