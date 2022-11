Incidente a Milano, muore 42enne di Partinico

Un motociclista di 42 anni, Antonio Lupo, originario di Partinico, è morto a Milano in un incidente stradale avvenuto in corso Buenos Aires, nello scontro con un’auto. Indaga la polizia municipale. La salma è in attesa del nulla osta della Procura per poter essere trasferita al cimitero di Partinico.

Secondo quanto ricostruito lo schianto è avvenuto ieri intorno alle 8.42 e per ore la strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la ricostruzione della dinamica.

Secondo i rilievi degli agenti della Polizia locale, il 42enne, che viaggiava in direzione di piazzale Loreto, avrebbe tentato di superare un autocarro all'intersezione tra via Ponchielli e corso Buenos Aires, ma avrebbe calcolato male la distanza e avrebbe urtato la parte posteriore sinistra dell'autocarro. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta sopraggiungeva una vettura che avrebbe centrato il motociclista alla testa. Un impatto tanto violento che nemmeno il casco è riuscito ad attutire il colpo e ad evitare il peggio.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime ai soccorritori dell'Areu giunti sul posto con automedica e ambulanza. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda ma per lui non c'è stato nulla da fare.

