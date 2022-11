Palermo, scontro auto-moto: traffico in tilt in via Duca della Verdura

Incidente nel primo pomeriggio a Palermo. Un giovane in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Sampolo. Il motociclista viaggiava a bordo di uno scooter Beverly e proveniva dalla discesa di Piazza Giachery. Da stabilire le dinamiche dell'incidente.

Sul posto si sono recati gli operatori del 118 che hanno dato i primi soccorsi al giovane e lo hanno poi condotto al Pronto soccorso. Presente anche una volante della Polizia. Per via del sinistro in zona, soprattutto in via Sampolo, il traffico è andato in tilt.

