Resta bloccato il traffico in viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. Questa mattina Salvatore Arcuni, 37 anni, avrebbe perso, per cause ancora da accertare, il controllo del suo furgone ed è morto.

L'uomo stava trasportando del pesce. Inutili i tentativi dei soccorsi, che hanno provato a rianimarlo a lungo dopo averlo tirato fuori dal mezzo e steso sull'asfalto.

