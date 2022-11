Palermo, autista di pullman si accascia in strada e muore: tragedia in via Crispi

Tragedia questa mattina in via Crispi a Palermo, davanti alla Camera di Commercio. Un autista di un pullman di linea che proveniva da Catania e trasportava turisti in giro per la città, Arcangelo Lorenzo Arcò, è morto a seguito di un malore, probabilmente un infarto fulminante. L’uomo mezzo stava salendo sul mezzo quando si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Attorno al corpo dell’uomo si sono radunati turisti che erano a bordo del pullman e curiosi. Si attende l’arrivo del medico legale. Intanto sul posto la polizia sta facendo scorrere il traffico in direzione porto.

