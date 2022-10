Lercara Friddi, arriva un milione per la riqualificazione del palasport

Arrivano i soldi, quasi un milione di euro con i fondi Pon Metro Plus, per riqualificare il palazzetto dello sport di Lercara Friddi, che si trova in via Mulino. «Abbiamo appena finito i lavori di rifacimento del tetto - afferma il sindaco Luciano Marino - e siamo già pronti per avviare il cantiere che riammodernerà tutto il palazzetto. Verrà rifatta l’area di gioco, i servizi igienici, gli intonaci esterni ed interni e sarà un edificio sicuro ed efficiente da un punto di vista energetico. Un’altra conquista per i nostri ragazzi e per tutti i cittadini che vogliono fare sport. Questo finanziamento rafforza ancora una volta la nostra leadership territoriale sugli impianti sportivi».

Sono in programma altri interventi per riqualificare e potenziare altre strutture sportive. «Siamo pronti, all’avvio dei cantieri che metteranno in sicurezza le mura di cinta del campo sportivo, della riqualificazione dei campi da tennis, pallavolo e costruzione di spogliatoi e area fitness dell’Istituto comprensivo Alfonso Giordano - dice l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Rotolo - ed avere la certezza della ristrutturazione del Palazzetto ci riempie di gioia. Gioia che sarà ancora più grande non appena avremo anche il decreto per la riqualificazione degli spogliatoi e del campo, che sarà in erba sintetica».

