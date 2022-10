Palermo, controlli dei Nas alla Vucciria: multati otto esercizi commerciali

Controlli e sequestri nei locali nel mercato storico della Vucciria da parte dei carabinieri del Nas di Palermo. A partire dalla fine dell’estate otto esercizi commerciali sono stati multati e sette titolari sono segnalati alle autorità sanitarie. Per quattro è scattata anche la segnalazione alla procura. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 3 mila e 400 euro e sono state sequestrate 137 chili tra carne e pesce. Le principali violazioni contestate sono state le gravi carenze igieniche dei locali o delle modalità di conservazione degli alimenti, inadeguate misure antincendio, mancate comunicazioni per l’aggiornamento delle registrazioni sanitarie e violazioni alla normativa sulla tutela dei non fumatori. I militari del Nas di Palermo hanno ispezionato numerosi pub, pizzerie e ristoranti del capoluogo siciliano.

