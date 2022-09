Trenta roghi nel Palermitano, l'incendio doloso di Misilmeri fa ancora paura

Sono stati trenta gli incendi in provincia di Palermo in cui sono intervenuti i vigili del fuoco e i forestali.

Le squadre di soccorso sono state impegnate a Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi, Pianetto a Santa Cristina Gela, Lercara Friddi, Chiusa Sclafani, Partinico e Montelepre, lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Fiamme anche a Palermo nella zona del fiume Oreto e incendi di spazzatura allo Zen.

I canadair e gli elicotteri sono ancora in azione per fronteggiare l’incendio a Misilmeri. Il rogo alimentato dal vento è partito da più punti e sta divorando un polmone verde demaniale di diversi ettari. L’ipotesi che le fiamme, come è accaduto in questi casi, siano state appiccate volontariamente.

Le fiamme al momento fuori controllo sono divampate nel territorio di Misilmeri in contrada Frattina.

Un'alta colonna di fumo è visibile dai Comuni limitrofi a anche da Palermo.

Stanno intervenendo quattro canadair e un elicottero. È stato richiesto l’invio di altri aerei anche da Lamezia Terme. Sono impegnati per spegnere le fiamme i forestali e i vigili del fuoco.

La protezione civile aveva lanciato una allerta arancione per la giornata di oggi.

