Il ragazzo morto dopo una coltellata a Balestrate, c'è un primo sospettato

I carabinieri della compagnia di Partinico che indagano sull’omicidio di Vincenzo Trovato, 22 anni, di Trappeto avvenuto nel lungomare di Balestrate stanno sentendo diverse persone in caserma. Possibili testimoni per ricostruire quanto successo la scorsa notte. L’attenzione degli investigatori è concentrata su una persona. La morte del giovane è avvenuta a causa di una profonda ferita che ha rescisso probabilmente l’arteria femorale provocando la morte per dissanguamento. La causa del decesso sarà stabilita dall’autopsia che sarà eseguita sul corpo della vittima all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite sul lungomare Felice D’Anna.

