Morto dopo la coltellata a Balestrate, al vaglio le immagini delle telecamere

I carabinieri indagano sulla morte di Vincenzo Trovato, il giovane di 22 anni deceduto la scorsa notte (tra l'11 e il 12 agosto) sul lungomare Felice D'Anna di Balestrate, accoltellato a una gamba durante una rissa.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini di alcune telecamere della zona che dovrebbero avere ripreso quanto accaduto. Il lungomare era pieno di gente che ballava come capita spesso in queste sere d'agosto, ma nessuno ha chiamato il 112 per segnalare la rissa, dunque non ci sarebbe stato alcun intervento nella zona da parte delle forze dell'ordine.

Si indaga anche sull'ultima storia pubblicata dal giovane sulla sua pagina Instagram intorno alla mezzanotte. Nel breve video Vincenzo Trovato non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che balla in un locale, forse proprio a Balestrate. Nel video le indagini nella zona in cui sarebbe avvenuta la rissa e la guardia medica di Balestrate dove si è tentato di salvare il giovane.

© Riproduzione riservata