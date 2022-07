Festino e piano della sicurezza: «Via i dehors lungo il Cassaro»

Via le fioriere, le panchine, gli ornamenti all'ingresso dei negozi e tutto ciò che può intralciare il flusso del corteo della Santuzza del 14 sera. Ma la vera novità è che i commercianti dovranno anche smontare a loro spese i dehors presenti sul Cassaro: pedane, paratie, ombrelloni, tavoli, sedie. È la prima volta che accade perché due anni fa, data dell'ultima edizione del festino, su corso Vittorio Emanuele non c'erano dehors a servizio di bar, ristoranti e bistrot. Lo scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Tutto questo lo prevede il piano della sicurezza che è stato discusso ieri (7 luglio) in prefettura dal sindaco. Ma prima di confluire nell'ordinanza che sarà pubblicata oggi, i dettagli sono stati discussi in una riunione pomeridiana con Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, associazione Cassaro Alto e Cassaro d'Amare.

