Festino, stop alla vendita di superalcolici nel centro storico di Palermo

Per il Festino di Santa Rosalia stop alla vendita di superalcolici nel centro storico di Palermo. Lo prevede una ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla. Il divieto è valido per il 14 luglio e fino alle 3 del mattino del 15 luglio.

Non potranno essere venduti superalcolici ma non solo: le bevande in contenitori di vetro e di alluminio potranno essere vendute solo dopo essere state versate in contenitori "biodegradabili e compostabili". Inoltre quelle contenute in bottiglie di plastica dovranno essere private del tappo.

Le limitazioni sono estese a tutti gli esercenti (anche ambulanti) nelle zone di corso Vittorio Emanuele, piazza Marina, via Cala, Foro Italico, piazza Kalsa, via Lincoln, Stazione Centrale (piazza Giulio Cesare), piazza Fonderia, via Maqueda.

Intanto la Rap sistemerà una serie di contenitori per il conferimento di eventuali bottiglie e lattine portate al seguito da chi segue il corteo.

Inoltre dalle 14 del 13 luglio fino alla mezzanotte del 15 vengono sospese temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali, con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, eventuali pedane e dehors presenti su corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra piazza del Parlamento e Foro Italico, e nel raggio di 100 metri.

Stesso provvedimento, ma dalle ore 9.30 del 14 luglio in via Maqueda, da piazza Sant' Antonino fino all'altezza di via Napoli. Infine, dalle 14 del 13 e fino alle 24 del 15 luglio si dovranno spostare le panchine, le fioriere e i cestini getta carta presenti su corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra Piazza del Parlamento e Foro Italico; in via Maqueda, da piazza Sant'Antonino fino all'altezza di via Napoli.

