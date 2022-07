Palermo, per il Festino niente monopattini a noleggio in centro. Consigliate le mascherine

Neanche biciclette e monopattini elettrici a noleggio nel centro storico nei giorni del Festino di Santa Rosalia, il 14 e il 15 luglio. Lo stabilisce l'ordinanza del Comune (qui il testo completo) che prevede una serie di divieti e limitazioni al traffico.

L'ordinanza sul traffico

Una misura, recita il documento, "adeguate alla salvaguardia della pubblica incolumità, in considerazione della partecipazione di un numeroso pubblico".

In particolare, tra il 14 luglio fino alle 24 di giorno 15, è prevista la sospensione della circolazione di tutti i monopattini elettrici a noleggio e biciclette lungo il percorso del Carro di Santa Rosalia, da corso Vittorio Emanuele all'ingresso di porta Nuova, da Porta Felice e al Foro Italico, da Porta Felice fino all'incrocio con via Lincoln.

Sull'uso dei monopattini, inizialmente, il divieto era generalizzato ma una seconda precisazione da parte dell'amministrazione ha precisato che per "i monopattini e le biciclette private sarà consentito l’utilizzo fino ad un orario consono alle esigenze di sicurezza". Il divieto resta in vigore invece per "i mezzi di micro-mobilità a noleggio, poiché essi verrebbero poi lasciati nell’area di sicurezza compromettendone la garanzia delle vie di fuga".

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in corso Calatafimi, nel tratto compreso fra corso Alberto Amedeo e vicolo a Porta Nuova a partire dalle 14 del 13 luglio e fino alla mezzanotte del 15 luglio.

Lagalla: "Mascherina anche all'aperto"

Con il ritorno del corteo storico del Festino è facilmente prevedibile che le strade del centro storico di Palermo saranno invase da palermitani e turisti.

L'aumento dei contagi da Covid di queste ultime settimane, però, impongono prudenza. Da qui l'invito del sindaco Roberto Lagalla: "Il mio invito è di indossare la mascherina FFP2, sebbene i festeggiamenti si svolgano all'aperto. La Protezione Civile provvederà a fornire i dispositivi sanitari di sicurezza a chi non ne fosse in possesso".

Poi il suggerimento rivolto alle "persone fragili" che "per maggiore cautela, potranno scegliere di non partecipare in presenza ai vari momenti del Festino, ma di seguirli ugualmente grazie alle dirette televisive che riprenderanno tutti i momenti più importanti della manifestazione".

