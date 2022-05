Corleone, un funerale per i due giovani morti nell’incidente: si volevano bene

Sono state eseguite le autopsie sui corpi di Giulia Sorrentino e Rosario Leto, i ragazzi di 18 e 16 anni che sono morti nell’incidente stradale a Corleone la notte tra sabato e domenica. Le salme sono state restituite alle famiglia per il funerale che sarà officiato domani. Un funerale che i familiari hanno voluto celebrare insieme. Giulia e Rosario si volevano bene. Sono cresciuti insieme e si adoravano. Erano sempre insieme e insieme sono morti in quel tragico incidente. Erano in quattro in auto. Giulia e Rosario sono morti sul colpo; altri due ragazzi di 19 e 17 anni si trovano ricoverati. Le loro condizioni vanno via via migliorando. «E’ giusto che i funerali si celebrino insieme - dicono gli amici dei ragazzi - E’ stata una tragedia e domani tutti insieme piangeremo i nsotri amici, morti insieme come insieme hanno sempre vissuto». Sull’incidente è aperta un’inchiesta per stabilire le responsabilità. Ma domani sarà il giorno del dolore in paese dove saranno tantissimi a dare l’ultimo saluto ai due ragazzi.

