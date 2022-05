Scontro tra due auto a Terrasini, una si ribalta: sette persone ferite

Ancora paura per degli incidenti avvenuti sabato notte, con ancora il ricordo di quanto successo solo una settima fa a Corleone, con la morto di due ragazzi giovanissimi.

Teatro dello scontro stavolta Terrasini, dove due auto si sono scontrate in via Carlo Alberto Dalla Chiesa (ex via Roma). A bordo delle vetture, una Kia e una Musa, ben sette persone. Quattro sono rimasti feriti in maniera più seria, con la Lancia che si è anche ribaltata, minori le lesioni per altri tre. Tutti sono stati comunque trasportati, per controlli, all'ospedale di Partinico: nessuno con la riserva sulla vita e nessuno di loro è in gravi condizioni. Indagano i carabinieri della stazione di Terrasini, che hanno effettuato l'alcol test sui guidatori e hanno effettuato dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Incidente anche a Palermo, intorno alle 5 di mattina, in via Imperatore Federico, con un tamponamento tra due macchine: un ferito, per fortuna non grave, medicato nel vicino ospedale Villa Sofia.

© Riproduzione riservata